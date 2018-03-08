Момент підриву автомобіля співробітників СБУ екс-"беркутівцем" потрапив на відео
Близько опівночі 6 березня у Києві біля станції метро "Лісова" пролунав вибух. Як стало відомо згодом, колишній співробітник "Беркуту" кинув гранату в автомобіль працівників СБУ.
За даним Служби безпеки України, її співробітники виявили чоловіка, який торгував зброєю. Коли він зрозумів, що його хочуть арештувати, він кинув дві гранати у автомобіль працівників СБУ.
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Відео моменту вибуху автомобіля працівників СБУ
Згодом виявилося, що продавцем зброї виявився колишній співробітник спецпідрозділу "Беркут", зараз – сержант батальйону поліції особливого призначення.
Джерело: 24 Канал
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