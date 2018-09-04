МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати

Міністерство освіти та науки України розробило нові умови прийому до внз у 2019 році. Наразі відповідний проект відомство виставило на громадське обговорення.

Про це інформують на сайті МОН.

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Зокрема, у документі пропонують скоротити терміни вступної кампанії, проводити першочергове зарахування тих абітурієнтів, які в подальшому збираються працювати у селах тощо.

Передбачається, що у 2019 році для вступу до вишів прийматимуть сертифікати ЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів. Окрім цього, можна буде подати сертифікати ЗНО за 2017 рік, проте не враховуватимуть оцінки з іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської.

Скоротити вступну кампанію хочуть на 3 дні у порівнянні з 2018 роком. Так, на бакалавра реєстрація електронних кабінетів розпочнеться за 9 днів до початку подання заяв – 1 липня, а сам прийом заяв та документів на бюджет триватиме з 10 до 22 липня.

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Аби уникнути імовірної корупційної складової під час творчих конкурсів, МОН пропонує проводити їх до основної сесії незалежного оцінювання, а саме: з 16 березня до 15 травня. Це, на думку освітян, має усунути ризик узалежнення вишами результатів творчих конкурсів від оцінок ЗНО.

Також із наступного року запрацює механізм першочергового зарахування вступників, які захочуть працювати в селах, у медичні та педагогічні виші

Із більш детальним переліком нововведень можна ознайомитись на сайті міністерства. Окрім цього, надати пропозиції до проекту Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік можна до 19 вересня 2018 року на пошту [email protected]