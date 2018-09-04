15:00
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати

997 Читать новость на русском
У МОН змінюють правила вступу до вишів
У МОН змінюють правила вступу до вишів / фото з відкритих джерел

Міністерство освіти та науки України розробило нові умови прийому до внз у 2019 році. Наразі відповідний проект відомство виставило на громадське обговорення.

Про це інформують на сайті МОН.

Читайте також: Мотивація для українських освітян: у МОН поділилися планами

Зокрема, у документі пропонують скоротити терміни вступної кампанії, проводити першочергове зарахування тих абітурієнтів, які в подальшому збираються працювати у селах тощо.

Передбачається, що у 2019 році для вступу до вишів прийматимуть сертифікати ЗНО 2018 та 2019 років з усіх предметів. Окрім цього, можна буде подати сертифікати ЗНО за 2017 рік, проте не враховуватимуть оцінки з іноземних мов – англійської, французької, німецької та іспанської.

Скоротити вступну кампанію хочуть на 3 дні у порівнянні з 2018 роком. Так, на бакалавра реєстрація електронних кабінетів розпочнеться за 9 днів до початку подання заяв – 1 липня, а сам прийом заяв та документів на бюджет триватиме з 10 до 22 липня.

Читайте також: "Забудьте все, чого вас вчили раніше": роботодавці тепер самі навчатимуть працівників

Аби уникнути імовірної корупційної складової під час творчих конкурсів, МОН пропонує проводити їх до основної сесії незалежного оцінювання, а саме: з 16 березня до 15 травня. Це, на думку освітян, має усунути ризик узалежнення вишами результатів творчих конкурсів від оцінок ЗНО.

Також із наступного року запрацює механізм першочергового зарахування вступників, які захочуть працювати в селах, у медичні та педагогічні виші

Із більш детальним переліком нововведень можна ознайомитись на сайті міністерства. Окрім цього, надати пропозиції до проекту Умов прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік можна до 19 вересня 2018 року на пошту [email protected]

Теги: Новини України Новини політики Міністерство освіти та науки України Реформа освіти Освіта студенти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
сьогодні, 13:28 Рецепти корисних перекусів для дітей у школу
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
сьогодні, 11:01 У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ціна випускного: реалії цьогорічного святкування
 26 травня 2017 , 20:01
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Форвард збірної України прокоментував свій трансфер у російський клуб
 24 лютого 2016 , 00:23
Легендарний гравець "Шахтаря" прокоментував роботу Фонсеки у команді
 17 вересня 2016 , 10:27
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук