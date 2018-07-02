Монатік і Надя Дорофеєва заспівали неочікуваним дуетом та зняли кліп у Франції

Український співак Монатік з учасницею гурту "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою разом записали трек "Глубоко", а також відзняли відеокліп на Лазурному узбережжі Франції.

Про це артисти розповіли в інтерв'ю "Світського життя".

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Зазначимо, що автором треку "Глубоко" став Монатік, а ідея спільного синглу виникла ще на зніманнях телепроекту "Танці з зірками".

Я вже давно глибоко повірив в те, що цей дует рано чи пізно повинен був відбутися. Це сталося! Він свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Вона може надовго засісти глибоко в думках. Те, що зараз відбувається з нами – я звик співати один, вона звикла співати з безмежно талановитим Позитивом. Але сьогодні час колаборацій, неординарних експериментів. У моєму розумінні цей був вдалим, з огляду на те, що ми всі отримали величезну насолоду від процесу,

– розповів Монатік.

Надя Дорофеєва зізналася, що зраділа, коли Монатік запропонував спільну роботу.

"Глибоко в душі я завжди знала, що наш дует – це питання часу... "Глубоко" – особлива пісня, яка зачепила мене з першої секунди. Вона таємнича, сексуальна, небезпечна, про божевільний потяг, який не зупинити", – зазначила дівчина.