Монатік і Надя Дорофеєва зняли кліп у Ніцці: перші кадри

Співаки Дмитро Монатік і Надя Дорофеєва, які представили шанувальникам спільну пісню "Глубоко", уже приступили до зйомок кліп на неї.

Зйомки відбувалися на Лазуровому узбережжі. Під час зйомок кліпу Дмитро і Надя також попозували для фотосесії JetSetter.

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Дорофеєва знялася у розкішній вечірній сукні, а також у купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.

Монатік і Надя Дорофеєва – "Глубоко": відео

Надя Дорофеєва

А образи Монатіка складалися із елегантного костюму і навіть халату.

Дмитро Монатік