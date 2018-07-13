Монатік і Надя Дорофеєва зняли кліп у Ніцці: перші кадри
Співаки Дмитро Монатік і Надя Дорофеєва, які представили шанувальникам спільну пісню "Глубоко", уже приступили до зйомок кліп на неї.
Зйомки відбувалися на Лазуровому узбережжі. Під час зйомок кліпу Дмитро і Надя також попозували для фотосесії JetSetter.
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Дорофеєва знялася у розкішній вечірній сукні, а також у купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.
Монатік і Надя Дорофеєва – "Глубоко": відео
Надя Дорофеєва
А образи Монатіка складалися із елегантного костюму і навіть халату.
Дмитро Монатік
Джерело: 24 Канал
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