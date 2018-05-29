16:32
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Монатік і залізничний вокзал: Фреймут опублікувала нові фото зі зйомок шоу "Оля"

374 Читать новость на русском
Оля Фреймут на Окружній під час зйомок шоу
Оля Фреймут на Окружній під час зйомок шоу "Оля" / Instagram

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка неодноразово відзначалась скандальними витівками, продовжує інтригувати соцмережі новими фото зі зйомок телевізійного шоу "Оля".

Про це Фреймут повідомляє на своїх сторінках у соцмережах.

Читайте також: "Особисті правила, які вигадую і порушую я": Фреймут вчитиме українців етикету

"Зйомки "Оля". Робити людей щасливішими", – йдеться у підписі до фото до офіційного Telegram-каналу Фреймут.

оля фреймут на зйомках шоу
Оля Фреймут під час зйомок шоу "Оля"

оля фреймут на зйомках шоу
Оля Фреймут під час зйомок шоу "Оля"

Крім того, в Instagram відома телеведуча опублікувала фото зі співаком Монатіком під час зйомок.

Ольга Фреймут з Монатіком на зйомках шоу
Ольга Фреймут з Монатіком на зйомках шоу "Оля"

 

Зйомки проекту «Оля» на Окружній. Буде весело!

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут відзначилася новою скандальною витівкою: вона прийшла до Верховної Ради з кошиком, у якому були живі кошенята і намагалася роздати тваринок в рамках нового проекту "Оля".

Такий вчинок Фреймут неабияк розгнівав мережу, багато людей написали, що це знущання над кошенятами. За словами очевидців, телеведуча просто "пхала" тварин всім незнайомим перехожим під Верховною Радою.

Що таке шоу "Оля"? Це перша українська адаптація популярного в Америці "Шоу Елен Дедженерес" з Ольгою Фреймут у головній ролі. Українці зможуть побачити програму уже восени 2018 року.

Теги: Новини України LifeStyle Ольга Фреймут Монатік
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 164
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сьогодні, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3075
Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
сьогодні, 15:34 Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
2082
Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
сьогодні, 15:43 Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
853
На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
сьогодні, 14:01 На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
Яніна Ткачук 919
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук