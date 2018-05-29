Монатік і залізничний вокзал: Фреймут опублікувала нові фото зі зйомок шоу "Оля"

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут, яка неодноразово відзначалась скандальними витівками, продовжує інтригувати соцмережі новими фото зі зйомок телевізійного шоу "Оля".

Про це Фреймут повідомляє на своїх сторінках у соцмережах.

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"Зйомки "Оля". Робити людей щасливішими", – йдеться у підписі до фото до офіційного Telegram-каналу Фреймут.



Оля Фреймут під час зйомок шоу "Оля"



Оля Фреймут під час зйомок шоу "Оля"

Крім того, в Instagram відома телеведуча опублікувала фото зі співаком Монатіком під час зйомок.



Ольга Фреймут з Монатіком на зйомках шоу "Оля"

Ольга Фреймут відзначилася новою скандальною витівкою: вона прийшла до Верховної Ради з кошиком, у якому були живі кошенята і намагалася роздати тваринок в рамках нового проекту "Оля".



Такий вчинок Фреймут неабияк розгнівав мережу, багато людей написали, що це знущання над кошенятами. За словами очевидців, телеведуча просто "пхала" тварин всім незнайомим перехожим під Верховною Радою.

Що таке шоу "Оля"? Це перша українська адаптація популярного в Америці "Шоу Елен Дедженерес" з Ольгою Фреймут у головній ролі. Українці зможуть побачити програму уже восени 2018 року.