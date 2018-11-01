Монатік підкорює мережу романтичним кліпом з Венеції: відео

Співак Монатік зачарував мережу романтичною історією в новому кліпі на пісню "Зашивает душу". Режисером ролика стала талановита Таня Муіньо, яка не вперше співпрацювала з артистом.

Не встигли прихильники Монатіка порадіти від прем'єри пісні "Зашивает душу", як співак вже презентував кліп до хіта. Це восьма за рахунком робота артиста і Тані Муіньо.

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Чуттєве відео стало своєрідним одкровенням без будь-яких спецефектів та пафосу. Сам Монатік зазначив, що пісня "Зашивает душу" – це зворушлива розповідь про людей, які долають найрізноманітніші життєві труднощі. Яскравий кліп гармонійно доповнив цю думку.

"Зашивает душу" провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їх створення! Перевірили на собі: працює! Нехай душа буде ціла-цілісінька і дах на місці. Зроблено з любов'ю та ритмом,

– додав Монатік.

Для ефектної історії двох закоханих режисер вдалась до ризику: відео знімали на закритій віллі, а головні герої ролика стрибнули в канал, що є забороненим у Венеції. Проте результат роботи Тані Муіньо вартував таких кроків, адже відео вийшло дуже проникливим та яскравим. Частину кліпу режисер знімала на плівкову камеру, що додало зворушливості до пісні.

Дивіться кліп Монатіка до пісні "Зашивает душу" (відео):

Монатік "Зашивает душу": текст нової пісні

Обезбашенные наши пути, они уму непостижимы.

Оба бешенные – третий найти, разве расслабить все зажимы.

Запоминаю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

аполняю каждый миг, секундами каждыми тобою.



Приспів:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?



Понадкусывали яблок за жизнь нам было так, так красиво.

А теперь улыбкой наших детей я прохожу сквозь злые зимы.

Запоминая каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Заполняю каждый миг, секундами каждыми с тобою.

Приспів:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Каждый миг... Радугу на вкус, насобираю морщин.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Бог с ним, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Чёрт с ними, они того стоят с тобою.

Радугу на вкус, насобираю морщин.

Да и Бог с ними, они того стоят с тобою.

Приспів:

Зашивает душу, зашивает душу и неспеша дышу.

Возвращаю крышу, возвращаю крышу и печаль крушу.

Зашивает душу, зашивает душу, а знала ли ты, что умеешь ждать?

Возвращаю крышу, возвращаю крышу, а знала ли ты, что умеешь ждать?