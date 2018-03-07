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Монатік похизувався яскравими фото з відпочинку в Америці

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Монатік відправився у світове турне
Монатік відправився у світове турне / Фото з вільних джерел

Український популярний співак Монатік, який був зірковим тренером на проекті "Голос країни", мандрує Канадою та США в рамках світового турне.

Проте, окрім роботи, артист весело проводить вільний час. Відповідні фото Монатік публікує на сторінці в Instagram.

Згідно зі світлинами, один із вихідних співак провів в Universal Park, що в штаті Флорида, де побував на студії американського проекту "Голос". Окрім цього, Монатік відвідав парк атракціонів та сфотографувався на фоні його улюбленого шоу Джиммі Феллона.

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"Враження – наше натхнення. Їхати довелося довго. Вранці і вночі незнайомою місцевістю. Я опинився в Спрінгфілді, потім на шоу Джиммі Феллона, далі переживав за Людину-Павука, Кінг-Конга, Гаррі, Бамблбі. Перетворився на Міньйона. Пірнав, літав, падав, стріляв, кричав, плакав, сміявся, чаклував, боявся, захоплювався, заблукав, знайшовся, сміявся, сміявся, бурчав, сміявся, тікав, рятував і дивився на найщасливіші обличчя", – розповів співак про подорож.

Також Монатік прогулявся на узбережжі океану та романтично намочив ноги у воді, вдивляючись у потік хвиль.

Як відомо, український співак вже дав три концерти в Нью-Йорку, Філадельфії та Торонто. Відтак попереду у Монатіка зустріч з прихилькамиу Майямі, Лос-Анджелесі, Чикаго та Сан-Франциско.

Впечатления - наше вдохновение... Ехать пришлось долго… Утром и ночью по незнакомой местности . Вдруг!!! Я оказался в Спрингфилде, потом на шоу Джимми Феллона, дальше переживал за Человека-Паука , Кинг Конга , Гарри , Бамблби. Превратился в Миньйона ( по-моему , я ещё не приобрёл прежний вид). Нырял, летал, падал, стрелял, кричал, плакал, смеялся, колдовал, боялся, восторгался, заблудился, нашёлся, смеялся, смеялся, ворчал, смеялся, удирал, спасал … и смотрел на счастливейшие лица… это все и многое другое произошло со мной за шесть часов... шесть!!! Кажется , неделя прошла… столько событий… Нужно ли посетить Юниверсал Парк в Орландо? НЕОБХОДИМО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #самыйЛучшийТрип #Orlando #UniversalPark #MONATIKUSAtour2018

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Теги: LifeStyle Новини США Музика Монатік
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 березня
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