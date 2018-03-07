Монатік похизувався яскравими фото з відпочинку в Америці

Український популярний співак Монатік, який був зірковим тренером на проекті "Голос країни", мандрує Канадою та США в рамках світового турне.

Проте, окрім роботи, артист весело проводить вільний час. Відповідні фото Монатік публікує на сторінці в Instagram.

Згідно зі світлинами, один із вихідних співак провів в Universal Park, що в штаті Флорида, де побував на студії американського проекту "Голос". Окрім цього, Монатік відвідав парк атракціонів та сфотографувався на фоні його улюбленого шоу Джиммі Феллона.

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"Враження – наше натхнення. Їхати довелося довго. Вранці і вночі незнайомою місцевістю. Я опинився в Спрінгфілді, потім на шоу Джиммі Феллона, далі переживав за Людину-Павука, Кінг-Конга, Гаррі, Бамблбі. Перетворився на Міньйона. Пірнав, літав, падав, стріляв, кричав, плакав, сміявся, чаклував, боявся, захоплювався, заблукав, знайшовся, сміявся, сміявся, бурчав, сміявся, тікав, рятував і дивився на найщасливіші обличчя", – розповів співак про подорож.

Також Монатік прогулявся на узбережжі океану та романтично намочив ноги у воді, вдивляючись у потік хвиль.

Як відомо, український співак вже дав три концерти в Нью-Йорку, Філадельфії та Торонто. Відтак попереду у Монатіка зустріч з прихилькамиу Майямі, Лос-Анджелесі, Чикаго та Сан-Франциско.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 5 Бер 2018 р. о 9:23 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 6:02 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 10:43 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 10:49 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 10:47 PST

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 6 Бер 2018 р. о 6:02 PST