Монатік показав запальні танці з відомим кліпмейкером: відео

Дмитро Монатик, більш відомий як Монатік, на сторінці свого блогу в Insrtagram показав гарячі танці з режисером Таньою Муіньо.

Український співак Монатік славиться своїми танцювальними навиками. Під час своїх концертів артист те й робить, що стильно підтанцьовує під свої запальні хіти. Однак не тільки сам він вміє запалити глядачів, а й з чарівними помічницями.

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Так, під час концерту в Одесі артист запросив на сцену популярного кліпмейкера Таню Муіньо. Талановитий режисер неодноразово співпрацювала з артистом, зокрема, під час створення відеоробіт до пісень "Vitamin D" і "То, о чего без ума".

Мрії збуваються! Таню Муіньо, ти геній без перебільшень, і я так давно хотів запалити з тобою на одній сцені,

– написав Монатік.

На сцені чарівна Таня постала у стильному міні-вбранні. Режисер засвітила стрункі ноги та гаряче станцювала під пісню "Мокрая". Від запального тверку Монатік аж на секунди припинив співати, що виглядало на відео досить кумедно.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 15 Лип 2018 р. о 12:00 PDT