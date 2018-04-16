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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Монатік представив нову мотиваційну пісню "Жизнь поет"

353 Читать новость на русском
Монатік
Монатік / Фото з відкритих джерел

Український співак Монатік презентував новий трек "Жизнь поет", яка увійде в третій сольний альбом виконавця. Прем’єра пісні відбулась під час першого прямого ефіру шоу "Голос країни".

Новий сингл Монатік вперше презентував композицію в ефірі 12 випуску 8 сезону співочого проекту. Після виконання треку Монатік зізнався, що "наше з вами життя заспіває яскравими фарбами".

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Завдяки тому, що кожен з нас буде множити добро і щастя, підтримувати одне одного – життя заспіває. Давайте будні робити щасливими і зовсім позбавлятися байдужості стосовно допомоги одне одному,
– емоційно підкреслив Монатік.

Монатік – Жизнь поет: дивитись відео онлайн

Нагадаємо, що під час першого прямого ефіру "Голосу країни" проект покинула дівчина-трансгендер Зіанджа. Її останній виступ ви можете переглянути тут.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік Новини культури
Джерело: 24 Канал
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