Монатік представив нову мотиваційну пісню "Жизнь поет"
Український співак Монатік презентував новий трек "Жизнь поет", яка увійде в третій сольний альбом виконавця. Прем’єра пісні відбулась під час першого прямого ефіру шоу "Голос країни".
Новий сингл Монатік вперше презентував композицію в ефірі 12 випуску 8 сезону співочого проекту. Після виконання треку Монатік зізнався, що "наше з вами життя заспіває яскравими фарбами".
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Завдяки тому, що кожен з нас буде множити добро і щастя, підтримувати одне одного – життя заспіває. Давайте будні робити щасливими і зовсім позбавлятися байдужості стосовно допомоги одне одному,
– емоційно підкреслив Монатік.
Монатік – Жизнь поет: дивитись відео онлайн
Нагадаємо, що під час першого прямого ефіру "Голосу країни" проект покинула дівчина-трансгендер Зіанджа. Її останній виступ ви можете переглянути тут.