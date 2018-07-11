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Монатік представив відеотизер до ліричної пісні з Дорофеєвою

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Монатік і Надя Дорофеєва
Монатік і Надя Дорофеєва / Скріншот з відео

Український мультиартист Монатік пішов на сміливий експеримент і записав спільну пісню зі співачкою Надьою Дорофеєвою. Перший тизер нового синглу виконавець вже представив фанатам.

Нова композиція під назвою "Глубоко" вже зовсім скоро з’явиться в музичних програвачах, а сьогодні Монатік і Надя Дорофеєва представили публіці свій перший відеотизер до треку.

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Чорно-біле відео зі співаками, зняте в стилі проявленої плівки, зачарувало шанувальників, які вже не можуть дочекатись повної версії пісні. Лише за кілька годин після публікації два відеоролики переглянуло більше 200 тисяч фанатів.

 

Варто нагадати, що зйомки кліпу проходили на Лазуровому березі Франції і презентація кліпу запланована на липень. Режисером відео виступила Таня Муінне, – відома українська кліпмейкер.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік
Джерело: 24 Канал
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