Монатік представив відеотизер до ліричної пісні з Дорофеєвою

Український мультиартист Монатік пішов на сміливий експеримент і записав спільну пісню зі співачкою Надьою Дорофеєвою. Перший тизер нового синглу виконавець вже представив фанатам.

Нова композиція під назвою "Глубоко" вже зовсім скоро з’явиться в музичних програвачах, а сьогодні Монатік і Надя Дорофеєва представили публіці свій перший відеотизер до треку.

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Чорно-біле відео зі співаками, зняте в стилі проявленої плівки, зачарувало шанувальників, які вже не можуть дочекатись повної версії пісні. Лише за кілька годин після публікації два відеоролики переглянуло більше 200 тисяч фанатів.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 11 Лип 2018 р. о 2:23 PDT

Варто нагадати, що зйомки кліпу проходили на Лазуровому березі Франції і презентація кліпу запланована на липень. Режисером відео виступила Таня Муінне, – відома українська кліпмейкер.