Монатік розчулив ніжним привітанням дружини з днем народження

Співак Монатік – один із небагатьох представників українського шоу-бізнесу, хто ретельно приховує свою сім'ю від громадськості. Та обійти увагою день народження своєї коханої Ірини він не зміг, тому публічно привітав її зі святом.

Монатік вміє бути романтичним не тільки на сцені. Для своєї чарівної дружини він підібрав особливі слова, які згодом з'явились у його блозі. Вірш одразу ж розчулив користувачів мережі.

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Монатік та його дружина Ірина/архівне фото

"Даже если упадёт небо

И следы все заметёт снегом,

Если время посмеет твоё имя забыть...

Даже если земля погаснет

И на ней теперь ни души нет...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду и буду любить!

Я тебя догоню и буду любить!", – написав співак.

До віршованого привітання Монатік додав слова подяки своїй дружині Ірині, адже саме вона допомагала артисту подолати труднощі, що виникали під час його кар'єри.

Дякую за кожну мить, за вічність, кожну думку, вірш і пісню. Це ти в моїй голові їх створюєш! З днем народження, моя дорогоцінна та кохана I.V.,

– зворушливо написав Монатік.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 10 Сер 2018 р. о 2:23 PDT

Зазначимо, що Монатік одружений з Іриною Демічівою. У пари є двоє синів. Артист в нещодавньому інтерв'ю вперше зізнався, що його дружина – найближча людина, яка підтримувала співака на всіх етапах створення кар'єри. Слова Ірини та її думка – це натхнення для Монатіка і найкраща мотивація. У спілкуванні з журналістами співак підсумував, що незважаючи на всі складнощі життя, він завжди може покластись на свою дружину і повністю довіритись їй.