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Монатік та Маша Єфросиніна заспівали кумедну пісню: відео

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Маша Єфросиніна та Монатік заспівали пісню
Маша Єфросиніна та Монатік заспівали пісню / Фото із соцмереж

Сьогодні, 1 червня, в Україні відзначають день захисту дітей. Співак Монатік та телеведуча Маша Єфросиніна вирішили ориганльно привітати всіх, заспівавши тематичну пісню.

Українські зірки поспішають привітати прихильників з Днем захисту дітей. Одні підійшли до цієї справи з усією серйозністю. Так, Джамала вперше ледь не показала, як виглядає її новонароджений син Емір-Рахман, а учасники гурту The Hardkiss показали чарівне фото зі спільного сімейного відпочинку. 

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Та найоригінальнішими у привітаннях були співак Монатік та телеведуча Маша Єфросиніна. Зірки виконали пісню з вітальними словами. На початку ролика Маша Єфрсиніна стоїть перед камерою сама. Одразу після представлення Монатіка співак кумедно з'являється в кадрі. Обидві зірки виконали реп-вітання, яке виглядало дуже кумедно. 

Ми можемо займатися тисячею справ, ставити перед собою великі цілі, падати і підніматися... Але є ті, без кого все це не має значення – наші діти! Тато Діма і мама Маша вітають всіх з Днем захисту дітей, 
– написала Маша Єфросиніна.

 

Теги: Новини України LifeStyle Діти Музика Монатік
Джерело: 24 Канал
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