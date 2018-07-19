Монатік та Надія Дорофеєва презентували довгоочікуваний кліп "Глубоко": відео

Популярні українські вокалісти Монатік та Надія Дорофеєва підкорюють мережу довгоочікуваним кліпом на пісню "Глубоко". Артисти анонсували вихід відео, відтак тисячі прихильників чекали на появу ролика.

Відомо, що кліп на пісню "Глубоко" Монатік та Надія Дорофеєва знімали у Ніцці. Лазурні береги Франції, розкішна яхта, елегантні вбрання – це не все, чим підкорює перша спільна відеоробота артистів. Запальні танці та пікантні образи Надії Дорофеєвої привертають увагу з перших секунд відео.

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"Уявіть, що це ілюстрація чоловічої фантазії, яка була схвильована настільки яскравою і непередбачуваною появою прекрасної небезпеки. Він здивований, адже вона настільки впевнено створює хвилі тривоги і цікавості. Чи вийде у них зловити один загальний ритм", – написали в анонсі музиканти.

Всього за 20 хвилин після публікації понад 30 тисяч користувачі мережі переглянули кліп "Глубоко". "Нарешті! Я вже зачекалась", "Монатік, Дорофеєва, яхта – це вражає", "Дуже стильно", "В стилі Монатіка", "Це просто шедевр", – написали перші коментатори.

Дивіться відео кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої "Глубоко":