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Те, від чого без розуму: Монатік випустив видовищний кліп на популярну пісню – відео

19:00, сьогодні 1995 Читать новость на русском
​Монатік випустив новий відеокліп на пісню
​Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума" / ТСН

Український мультиартист Монатік вже не вперше випускає грандіозні відеокліпи з танцювальними постановками. Цього разу він представив кліп на популярний хіт "То, от чего без ума".

Відеоролик з’явився на Youtube-каналі співака 1 лютого 2018 року.

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Монатік – То, от чего без ума​: відео дивитись онлайн

Режисером клупі стала Таня Муінне, а в самій відеороботі можна побачити атмосферу кінця дев'яностих – початку двохтисячних. У кліпі також зустрічається нова команда артиста – Високий, Ударний і Мелодія, які влаштовують полювання за викраденим вітаміном Д з ефектними бійцівськими сценами. У кліпі також присутні відсилання до його попередніх робіт, а також сцена протистояння в магазині "Кунг-Лунг" (назва альбому Джекі Чана).


Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"


​Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"


​Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"


​Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"

"Кліп і пісня віддає данину музиці і естетиці, на якій ми росли і формували свій смак. Я щасливий, що нам вдалося відтворити атмосферу музичних шедеврів NERD, Disiz La Peste, James Brown, додати сучасного звучання і привнести в неї щось своє", – розповів MONATIK.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік
Джерело: ТСН
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