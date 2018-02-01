Те, від чого без розуму: Монатік випустив видовищний кліп на популярну пісню – відео
Український мультиартист Монатік вже не вперше випускає грандіозні відеокліпи з танцювальними постановками. Цього разу він представив кліп на популярний хіт "То, от чего без ума".
Відеоролик з’явився на Youtube-каналі співака 1 лютого 2018 року.
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Монатік – То, от чего без ума: відео дивитись онлайн
Режисером клупі стала Таня Муінне, а в самій відеороботі можна побачити атмосферу кінця дев'яностих – початку двохтисячних. У кліпі також зустрічається нова команда артиста – Високий, Ударний і Мелодія, які влаштовують полювання за викраденим вітаміном Д з ефектними бійцівськими сценами. У кліпі також присутні відсилання до його попередніх робіт, а також сцена протистояння в магазині "Кунг-Лунг" (назва альбому Джекі Чана).
Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"
Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"
Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"
Монатік випустив новий відеокліп на пісню "То, от чего без ума"
"Кліп і пісня віддає данину музиці і естетиці, на якій ми росли і формували свій смак. Я щасливий, що нам вдалося відтворити атмосферу музичних шедеврів NERD, Disiz La Peste, James Brown, додати сучасного звучання і привнести в неї щось своє", – розповів MONATIK.
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