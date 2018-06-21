Монатік у компанії моделей знявся для обкладинки глянцю: фото
Популярний український співак Дмитро Монатік (Monatik) прикрасив українську версію модного журналу Marie Claire. Компанію артисту склали топ-моделі Елла Кандиба та Евеліна Мамбетова.
Монатік та моделі позували перед об’єктивом Сергія Васильєва, а слоган головної зйомки номера – Let's Party!
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Артист подякував команді журналу за можливість стати першим чоловіком на обкладинці української версії видання.
Елла Кандиба також відзначила, що обкладинка для Marie Claire Ukraine теж стала для неї першою.
Джерело: 24 Канал
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