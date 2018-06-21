Монатік у компанії моделей знявся для обкладинки глянцю: фото

Популярний український співак Дмитро Монатік (Monatik) прикрасив українську версію модного журналу Marie Claire. Компанію артисту склали топ-моделі Елла Кандиба та Евеліна Мамбетова.

Монатік та моделі позували перед об’єктивом Сергія Васильєва, а слоган головної зйомки номера – Let's Party!

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Артист подякував команді журналу за можливість стати першим чоловіком на обкладинці української версії видання.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Чер 2018 р. о 3:36 PDT

Елла Кандиба також відзначила, що обкладинка для Marie Claire Ukraine теж стала для неї першою.