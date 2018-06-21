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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Монатік у компанії моделей знявся для обкладинки глянцю: фото

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Дмитро Монатік (Monatik)
Дмитро Монатік (Monatik) / Фото з Іnstagram

Популярний український співак Дмитро Монатік (Monatik) прикрасив українську версію модного журналу Marie Claire. Компанію артисту склали топ-моделі Елла Кандиба та Евеліна Мамбетова.

Монатік та моделі позували перед об’єктивом Сергія Васильєва, а слоган головної зйомки номера – Let's Party!

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Артист подякував команді журналу за можливість стати першим чоловіком на обкладинці української версії видання.

 

Елла Кандиба також відзначила, що обкладинка для Marie Claire Ukraine теж стала для неї першою.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік Мода
Джерело: 24 Канал
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