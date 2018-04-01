Монатік відсвяткував день народження на борту літака: фотофакт

Популярний український співак Монатік відзначив день народження на борту приватного літака. Відомо, що свято припало на час турне артиста.

На сторінці в Instagram Монатік поділився з прихильниками кадрами зі скромного святкування.

Як відомо, співаку виповнилось 32 роки. З насиченим графіком артисту не вдалось із розмахом відзначити день народження, однак, судячи зі світлин, свято було веселим.

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На знімках співак сидить у колі своєї команди. Буденний одяг, щасливі посмішки та оригінальне місце проведення свята – це не все, чим запам'ятається день народження для Монатіка.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 30 Бер 2018 р. о 1:39 PDT

Це був складний етап, але завжди пройдений... Остання рима в мої 31,

– прокоментував подію Монатік.

Частував співак своїх друзів шоколадним тортом та шампанським. Від колег та друзів Монатік отримав неймовірний подарунок – квиток на концерт популярного американського співака Джастіна Тімберлейка, який відбудеться

9 липня в Лондоні. Ймовірно, це була одна із мрій українця, оскільки він тривалий час не приховував емоцій та щасливо роздивлявся подарунок.



Святковий торт Монатіка