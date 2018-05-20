Монатік виконав першу україномовну пісню: яскраве відео виступу

Популярний український співак Монатік вразив прихильників незвичним виступом на церемонії вручення премій "Золота жар-птиця". Артист виконав композицію "Цей день".

Як відомо, 19 травня у Києві відбулась церемонія нагородження національної музичної премії "Золота жар-птиця". Десятки вітчизняних артистів завітали в столичний Палац "Україна", де 12 вокалістів отримали статуетки в формі пера.

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Під час світського заходу на головній сцені виступили Настя Каменських, Alyosha, Tayanna, Олександр Пономарьов, "С. К. А. Й.", "Без обмежень", Тамерлан і Альона, Kadnay, "Время и Стекло", "Mozgi", Michelle Andrade, Ірина Федишин, "The Hardkiss", Sonya Kay і Наталка Карпа. Свою нову пісню "Цей день" представив і співак Монатік.

Виступ артиста був дивовижним. Монатік, який, окрім вокальної кар'єри, займався танцями, продемонстрував яскравий номер. Відомо, що пісню "Цей день" артист записав з легендарною Ніною Матвієнко. Однак на сцені співачка не з'явилась, зате її замінили голограми з виступу. Незвичне виконання та поява Ніни Матвієнко викликала шквал оплесків у зіркових глядачів.

Дивіться відео виступу Монатік з піснею "Цей день":

Що таке "Золота жар-птиця"?

Національна музична премія, яка спрямована на визначення кращих виконавців у музичній індустрії. Відзнака була заснована в 1995 році компанією "Таврійські Ігри" і проходила в рамках музичного фестивалю. Престижні нагороди мають вигляд пера золотої жар-птиці. Їх отримають співаки у 12 номінаціях: співак року, співачка року, поп-гурт, рок-гурт, хіт року, кліп року, нові імена, балада року, прорив року, народний хіт, денс-хіт та інді.