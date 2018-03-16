Monatik впав зі сцени просто під час концерту: курйозне відео

Український популярний співак Монатік, який був зірковим тренером на проекті "Голос. Діти" несподівано впав зі сцени під час концерту в Мінську.

Відповідним курйозним відео співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

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"Мінськ звучить приголомшливо. Дякую всім й особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", – написав артист.

На відео видно, як співак так захопився танцем, що не побачив перешкоду і гепнувся зі сцени. Проте Монатік швидко піднявся і продовжив виступ.

Також співак поставив до посту хештеги #впали у кохання, #вдарилися у танці та #хто не падав, той не підіймався.