Монатік вперше відверто розповів про історію кохання зі своєю дружиною

Український мультиартист Монатік завжди приховував своє особисте життя від сторонніх очей. Однак в одній із розмов з журналістами він відверто розповів, як його починалось їхнє спільне життя та чому він захоплюється дружиною.

Про це повідомляють в Clutch.

Артист розповів, що від самого початку стосунків його дружина Ірина Демічіва підтримувала його у всіх починаннях.

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"Це просто приголомшлива жінка і мені казково пощастило. Вона втілення всього, що має бути в жінці для мене. Вона пройшла зі мною все: вогонь і мідні труби, все, що було. Ми починали з знімної квартири, в якій зі свого у нас був тільки матрац", – відверто розповів виконавець.



Монатік та Ірина Демічіва

Він додав, що дружина стала для нього справжньою "шиєю", оскільки всі її слова його дуже надихають та мотивують.

Ми стартували разом, кожен крок, і я не можу не цінувати цей момент, тому що вона була зі мною, коли у мене були абсолютно опущені руки. Вона говорила: "Ні, у тебе все вийде, ти зможеш". Це дуже сильно мотивує. Жінка стає дійсно твоєю шиєю. Ти можеш думати, що завгодно, але вона може мотивувати і надихнути,

– прокоментував співак.

Монатік підсумував, що незважаючи на всі складнощі життя, він завжди може покластись на свою дружину і повністю довіритись.

Та й плюс, як нею не викликає захоплення, коли вона подарувала мені двох синів, вона просто героїня. Я був на двох пологах, я бачив, що переживає жінка. Вона для мене героїня і я захоплююся нею, – підкреслив зворушений співак.

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Варто додати, що дружина Монатіка – Ірина Демічева, за сумісництвом, є директором проекту MONATIK. У пари є двоє підростаючих синів.