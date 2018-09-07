Монатік вразив архівними кадрами з початку своєї кар’єри

Український співак Монатік приголомшив мережу архівними кадрами з початку своєї сольної кар’єри та мотиваційним віршем. Так артист анонсував новий концерт "Love It Ритм".

Монатік – не тільки успішний вокаліст, але й автор пісень. Нещодавно артист вразив прихильників віршованими стрічками для дружини Ірини. Тепер Монатік вкотре похизувався лірикою.

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Співак створив відео до нового грандіозного концерту, який відбудеться на НСК "Олімпійський 1 червня 2019 року. Для реклами виступу артист записав мотиваційний ролик, до якого ввійшли архівні кадри з початку сольної кар'єри та зворушливий вірш про те, як Монатік все ж підкорив шоу-бізнес. Окрім цього, у вірші звучать слова, адресовані прихильникам – співак закликав всіх реалізовувати свої мрії.

"Вот как так в жизни происходит? Объясните?

Пестрили разговорами, пугали аналитикой, прогнозами.

И слишком. Слишком часто перед нами закрывали двери.

Так что теперь не страшно не добраться до мечты.

Куда страшнее не попытаться это сделать", – йдеться у вірші.

Дивіться промо-ролик до концерту Монатіка "Love It Ритм" (відео):

До слова, квитки на концерт Монатіка "Love It Ритм" вже поступили у продаж. Ціни на білети стартують від 499 грн. Найдорожчі квитки прихильники співака зможуть придбати за 2 499 грн.