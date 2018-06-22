Монатік здивував новим екстремальним хобі: яскраві кадри

Український співак Монатік спробувати себе в ролі серфера. Артист показав відео свого екстремального заняття.

Монатік вирішив вперше стати на дошку для серфінгу та підкорити чималі хвилі. Здійснив екстремальну затію артист у Києві. Вбравши спеціальний одяг, популярний співак вправно долав водяний шлях та впевнено стояв на ногах.

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Результатами свого дебюту на воді Монатік поділився на своїй сторінці в Instagram, чим викликав неабияке захоплення у прихильників.

Вчора (21 червня, – ред.) був мій перший "wakesurf"! Ну, і тепер зрозуміло, що це любов навіки,

– зазначив співак.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Чер 2018 р. о 12:11 PDT

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

Відомо, що Монатік наважився на екстремальний відпочинок завдяки телеведучому Володимиру Дантесу. Саме він вже тривалий час займається серфінгом та навіть вивчив кілька трюків, які може повторити на воді.