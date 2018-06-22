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Монатік здивував новим екстремальним хобі: яскраві кадри

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Монатік став серфером
Монатік став серфером / Фото із соцмереж

Український співак Монатік спробувати себе в ролі серфера. Артист показав відео свого екстремального заняття.

Монатік вирішив вперше стати на дошку для серфінгу та підкорити чималі хвилі. Здійснив екстремальну затію артист у Києві. Вбравши спеціальний одяг, популярний співак вправно долав водяний шлях та впевнено стояв на ногах. 

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Результатами свого дебюту на воді Монатік поділився на своїй сторінці в Instagram, чим викликав неабияке захоплення у прихильників. 

Вчора (21 червня, – ред.) був мій перший "wakesurf"! Ну, і тепер зрозуміло, що це любов навіки,
– зазначив співак.

 

 

Відомо, що Монатік наважився на екстремальний відпочинок завдяки телеведучому Володимиру Дантесу. Саме він вже тривалий час займається серфінгом та навіть вивчив кілька трюків, які може повторити на воді. 

 

Теги: Новини України LifeStyle екстрим Монатік Музика
Джерело: 24 Канал
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