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      Монатік знявся в пікантній фотосесії з оголеними моделями: фото

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      Монатік знявся в гарячій фотосесії
      Монатік знявся в гарячій фотосесії / XXL.ua

      Не тільки запальні красуні можуть ставати героїнями гарячих фотосесій та прикрашати обкладинки глянців. Так, співак Монатік поголився на гарячу фотосесію, чим приголомшив мережу.

      Артист вміє бути не тільки романтичним та чуйним, як у кліпі "Зашивает душу", але й ловеласом, що привертає увагу найефектніших красунь. Днями Монатік довів це, знявшись у гарячій фотосесії з оголеними моделями.

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      Пікантні фото прикрасили новий випуск журналу XXL.ua. Для глянцю Монатік вбрав стильний рожевий костюм та білі кросівки.


      Монатік 

      Окрім цього, Монатік приміряв ще два стильні образи. На відміну від артиста, моделі були оголені. Три екзотичні красуні постали перед камерою у звабливій спідній білизні, яка підкреслила їхні стрункі форми.


      Монатік знявся в пікантній фотосесії

      Співак Монатік з оголеними моделями 


      Монатік сфотографувся для глянцю

      Оголені моделі

      Новий випуск журналу XXL


      Гарячі моделі XXL

      Звабливі фото манекенниць

      До слова, Монатік не тільки прикрасив обкладинку відомого глянцю, але й став головним редактором видання на один випуск. Співак взяв інтерв'ю у Сергія Бабкіна та запропонував актуальні теми для видання. За словами представників XXL, артист відмінно впорався з роботою. 

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Монатік
      Джерело: 24 Канал
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