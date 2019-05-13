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      Монета з легендарним українським актором з'явиться в Україні: фото

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      Нова монета з'явиться в Україні
      Нова монета з'явиться в Україні / Фото з відкритих джерел

      Національний банк України представив нову монету, яка присвячена видатному українському актору та режисеру Панасу Саксаганському.

      На сайті Національного банку України зазначено, що монета вийде номіналом 2 гривні. 

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      На аверсі монети зображені улюблене крісло актора, на якому лежить капелюх, а також силует актора з маскою у руці. 

      монета нацбанк
       

      Аверс нової монети

      На реверсі монети розміщений дзеркальний абрис актора, який тримає маску з обличчям у руці. У НБУ пояснили, що це символізує його талант перевтілення.

      нова монета
      Реверс нової української монети

      Також така стилізована композиція символізує вислів Саксаганського: "Кожна людина хоче здаватися не тим, чим вона є. Я знаю добре це, а через те портрета свого я малювати не стану… Переживати і гірке й солодке, бачити і світло й темряву життя і не офарбувати все власним настроєм – не всякому дано…".

      Що відомо про Панаса Саксаганського?Саксагнаський відомий не лише як актор, а також як талановитий драматург, педагог та один з корифеїв українського побутового театру.

      За своє творче життя він створив безліч сценічних образів комедійного і драматичного репертуару, які стали відомими на всій території України: Голохвостий ("За двома зайцями" Михайло Старицького), Копач ("Сто тисяч" Іван Карпенка-Карого), Карась ("Запорожець за Дунаєм" Семен Гулака-Артемовського) тощо.

      Славу українцеві принесла також його режисерська діяльність. Він є творцем комедій "Лицеміри" та "Шантрапа".

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      Теги: Новини України НБУ Гроші Новини культури
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