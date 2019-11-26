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      Монети вартістю 5 гривень увійдуть в обіг з 20 грудня: фото

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      Монета номіналом 5 гривень / newcoins.bank.gov.ua

      Національний банк України вводить в обіг монету номіналом 5 гривень. На них, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький.

      Відзначимо, що новими монетами можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, поки монети поступово він не витіснять банкноти в обігу. Спеціально вилучатися з обігу банкноти номіналом 5 і 10 гривень не будуть. Про це на брифінгу сказав директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

      Дивіться також: Нацбанк ввів банкноту номіналом 1000 гривень – фото

      Монета номанілом у 5 гривень буде майже на 2 міліметра більшою у діаметрі у порівнянні з двогривневою. Її вага – 5,2 грами.


      Монета номіналом у 5 гривень / ілюстрація НБУ

      На 2020 рік заплановано також випуск монети вартістю 10 гривень. Точної дати поки немає.


      Монета номіналом у 10 гривень / ілюстрація НБУ

      Відзначимо, що з квітня 2018 року НБУ ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні, а у жовтні 2019 року вивів з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок.

      Для чого вводять нові банкноти та виводять з обігу монети?

      У Нацбанку вважають, що все це збільшить зручність розрахунків українців, а також призведе до більшої економії бюджету. Зокрема тому, що держава зменшить видатки на карбування нових монет малих номіналів.

      Після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу – номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Гроші НБУ
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