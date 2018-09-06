Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи

Монетизація субсидій – це виплата грошей родинам, які заощадили взимку в опаленні газом або електроенергією. Тобто людям повертають грошима залишки невикористаної субсидії.

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Які умови та скільки грошей можна отримати?

За заощаджені енергоресурси можна отримати максимально 700 гривень компенсації. Так, монетизації підлягають заощаджені 150 кіловат електроенергії для опалення або 100 кубометрів газу. Зазначимо, що навіть якщо людина заощадила більше 100 кубометрів газу, то на руки все одно видадуть лише 700 гривень.

Зазначимо, що пощастить лише мешканцям приватних будинків та квартир у новобудовах, де встановлені котли на опалення. Тим, чиї оселі підключені до центрального теплопостачання, монетизація поки що не світить.

Витрачати компенсовані кошти можна на власний розсуд. Хоча спочатку монетизовані субсидії планували виділяти лише на енергоефективність та утеплення осель.

Як оформити документи та коли виплатять гроші?

Для отримання зекономленої суми субсидії необхідно було з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата. Також потрібно вказати в документах вже відкритий самотужки на той момент рахунок у будь-якому банку. Отримати кошти можна і в поштовому відділені.

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Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може перевірити у своїй платіжці, або за телефоном до постачальника газу чи електроенергії.

Зазначимо, що всі, хто написав заяву для отримання зекономленої суми субсидії до 1 вересня, отримають свої гроші на початку опалювального періоду. Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня.