Моніка Беллуччі засвітила пишне декольте в корсеті: архівне фото
Знаменита італійська кіноактриса Моніка Беллуччі показала шанувальникам архівне фото, на якому актриса зображена у мереживному корсеті, який підкреслює її форми.
Екс-дружина Венсана Касселя Моніка Беллуччі опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.
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Відшукала в своїх архівах. Робота талановитого Річарда Аведона,
– прокоментувала фото італійка.
Моніка Беллуччі / Instagram
Нагадаємо, Річард Аведон – знаменитий американський фотограф, майстер документальної і модної фотографії, помер у 2004 році. Його роботи з легендарними зірками є одними з найвідоміших у світі.
Мерилін Монро / Фото: Річард Аведон
Твіггі / Фото: Річард Аведон
Одрі Хепберн / Фото: Річард Аведон
Жаклін і Джон Кеннеді / Фото: Річард Аведон