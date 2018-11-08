Моніка Белуччі вперше розповіла про свого бойфренда: несподіване зізнання

Акторка Моніка Белуччі вже давно не тужить за екс-чоловіком Венсаном Касселем, відтак насолоджується новими романтичними стосунками. За словами зірки, вона дуже щаслива зі своїм бойфрендом.

Як відомо, вкінці серпня Венсан Кассель одружився з вдвічі молодшою за нього моделлю – Тіною Кунакі. Згідно з фото манекенниці, він зовсім не тужить за екс-дружиною Монікою Белуччі, з якою прожив у шлюбі 18 років.

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А от акторка не так легко пережила розлучення. В одному з інтерв'ю італійська зірка зізнавалась, що тривалий час оговтувалась від розриву, однак радикальне рішення все ж було для неї правильним. Вже після розлучення Моніка Белуччі "здобула свободу" та почала життя заново. Окрім цього, вона розпочала стосунки з іншим чоловіком, з яким наразі почувається щасливою.

Я вже довгий час зустрічаюся з одним чоловіком, і у нас все добре. Чи нормальний він? Не знаю. Я і сама не живу за правилами. Як можна вимагати від іншої людини того, що сама не можеш йому дати? У цього чоловіка зовсім інша робота, але через неї йому теж доводиться багато їздити по світу. Саме тому він чудово мене розуміє і поділяє мій спосіб життя. Я дуже щаслива,

– відверто зізналась Моніка Белуччі.

Варто зазначити, що такою звісткою зірка поділилась під час інтерв'ю з журналістом Paris Match. Представник ЗМІ поцікавився в Моніки Белуччі, як проходять зйомки нового сезону серіалу "Десять відсотків". Водночас журналіст не втримався від питання про особисте життя, на що несподівано отримав відверту відповідь.

До цього часу Моніка Белуччі ретельно приховувала новий роман. Зірка також поділилась секретом свого щастя: вона переконана, що жінка повинна уособлювати загальну любов, вміти віддавати і нічого не вимагати від чоловіка.

Моніка Белуччі не тільки дала ексклюзивне інтерв'ю, але й знялась у фотосесії для глянцю. Перед камерою акторка позувала у червоній сукні з чималим декольте.