Моніка Левінскі хоче вибачитися перед Гілларі Клінтон

Моніка Левінскі взяла участь в створенні документального телепроекту "Справа Клінтона" і заявила, що попросила б пробачення у Гілларі Клінтон.

Про це екс-стажерка Білого дому розповіла виданню Vanity Fair.

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За словами Моніки, якби вона сьогодні побачила Гілларі, то доклала б максимум зусиль, щоб щиро зізнатися їй, що шкодує.

Знаю, що вчинила б саме так, тому що в інших складних ситуаціях вчиняла аналогічним чином. Раніше писала листи і просила в них пробачення, в тому числі у тих людей, які ображали мене. Ми стаємо жертвами, коли втрачаємо здатність співпереживати,

– сказала Левінскі.

Нагадаємо, колишня перша леді США і Державний секретар Гілларі Клінтон скзала, що її чоловік Білл прийняв правильне рішення, відмовившись йти у відставку після скандалу з Монікою Левінскі.

Хто така Моніка Левінскі?Вона учасниця сексуально-політичного скандалу за участю екс-президента США Білла Клінтона.



Про відносини з очільником Білого дому Моніка розповіла своїй співробітниці Лінді Тріпп, та почала записувати їхні телефонні розмови, в яких вони обговорювали цю тему, і згодом використала ці плівки як докази.



Коли у січні 1998 року Тріпп дізналася, що Моніка брала участь як свідок у судовому позові проти Клінтона (за сексуальні домагання) і свідчила на користь Клінтона, Тріпп передала плівки із записом телефонних розмов Кеннету Старру, який розслідував інші скандали за участю президента.