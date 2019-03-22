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      Монополіст УЗ погодився з жорсткими умовами бізнесу в обмін на підвищення вантажного тарифу

      36 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / obozrevatel.com

      Монополіст УЗ погодився з жорсткими умовами бізнесу в обмін на підвищення вантажного тарифу

      Як пояснив у коментарі OBOZREVATEL глава Федерації металургів України Сергій Біленький, при досягненні компромісу УЗ взяла на себе жорсткі зобов'язання.

      "Протягом року з моменту підвищення, до 1 квітня 2020 року, УЗ не буде виходити з ініціативами, які передбачають як пряме підвищення тарифу, так і різні непрямі методи збільшення витрат вантажовідправниками. Йдеться про автоматичну індексацію тарифу, зближення класів вантажів та інше.

      Крім того, "Укрзалізниця" має погоджувати з вантажовідправниками свої інвестиційні плани, зобов'язана скоригувати фінансовий план виходячи з ухвалених домовленостей", пояснив підсумки наради з питання підвищення тарифу Біленький.

      Також УЗ взяла на себе зобов'язання переглянути відносини з великим бізнесом в контексті довгострокової співпраці. Всі гроші, отримані від збільшення тарифу, мають бути використані монополістом прозоро і підзвітно, зі створенням спеціального інвестиційного рахунку.

      "Один з узгоджених пунктів ухвалення нового інвестиційного плану оновлення інфраструктури та рухомого складу 2019-2024 рр. При цьому сам документ має бути узгоджений з виробниками і постачальниками УЗ", наголосив Біленький.

      Зазначимо, угода була підтримана всіма учасниками профільної наради. Фінальний меморандум про ухвалені домовленості буде підписаний до кінця березня.

      Глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна зі свого боку також підтвердила її відомство пильно стежитиме за виконанням затверджених умов.

      Раніше повідомлялося, що керівництво УЗ вимагало підвищення тарифу на вантажоперевезення. При цьому топ-менеджмент підприємства і сам не знає, куди підуть отримані гроші. Поки глава компанії Євген Кравцов публічно заявляє, що отримані кошти вкладуть в інвестиції, фінансовий директор УЗ Андрій Рязанцев обіцяє спрямувати їх на збільшення зарплат працівникам.

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      Теги: Гроші Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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