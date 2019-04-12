Монополія на сировину: в Україні в зоні ризику опинилися металовиробники

Українські виробники металовиробів є залежними від великого підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг", яке формує ціни на важливий сировинний продукт – катанку – на свій розсуд.

Про це йдеться в статті, опублікованій в рубриці "Економіка" на сайті "Обозреватель".

"ArcelorMittal Кривий Ріг ", діючи зі зухвалим запалом монополіста, загрожує поховати українські компанії, які зайняті в сфері випуску металовиробів. За словами представників підприємств, ArcelorMittal, як монополіст, формує ціну на цей продукт, що називається, на свій розсуд. Без прив'язки до своїх об'єктивних витрат, а просто, щоб отримати в цій ситуації надприбуток", – йдеться в статті.

Зокрема, в матеріалі стверджується, що з вітчизняного ринку були витіснені іноземні постачальники катанки – з Росії, Молдови та Білорусі; також через війну були припинені поставки катанки з Макіївського металургійного заводу, який зараз знаходиться на окупованій Російською федерацією території.

"Вся продукція цих підприємств (по виробництву метвиробів, – ред.) проводиться з катанки, яку в Україні сьогодні можна купити тільки у двох компаній – Metinvest і ArcelorMittal. При цьому тільки кривоніжці виробляють катанку в широкому асортименті, що дозволяє виробляти як дріт звичайної якості, так і леговану зварювальну, конструкційну для виробництва кріпильних виробів, високовуглецеву для виробництва пружин і канатів", – повідомляється в матеріалі.

Також у статті йдеться, що ризиком подібного становища може стати "загасання бізнес-активності" власників метизних підприємств, а також втрата прибутку для держави у вигляді втрати частини валютної виручки, ліквідація робочих місць і втрата заробітку для співробітників метизної галузі.