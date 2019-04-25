Монопольний енергетичний монстр Ахметова добудовано. Україна програла, – Войціцька

Антимонопольний комітет дозволив олігарху Ринату Ахметову стати повним монополістом ринку обленерго. Його компанії ДТЕК придбати акції "Київобленерго" та "Одесаобленерго".

Депутат "Самопомочі" Вікторія Войціцька наголошує: "Надавши дозвіл на купівлю "Київобленерго" і "Одесаобленерго", АМКУ відкрив скриню Пандори. Тепер Ахметов фактично зможе скупити всі обленерго України. Гроші на це в нього є".

І гроші ці Ахметову надали прості споживачі, які платили за схему "Роттердам+". Тепер одна людина, Ринат Ахметов, вже контролює 80% видобутку енергетичного вугілля, 80% теплової енергетики, монополізує роздрібний ринок електроенергії.

Гроші, зароблені на монопольних схемах, створюють можливості заробляти ще більше грошей на додаткових монопольних схемах. Все робиться за рахунок споживачів.

"Фактично, на наших очах завершується утворення енергетичного монстра, аналогів якому в Україні не було. Пронизуючи всі ланки енергосистеми, збираючи кошти зі споживачів, ніщо не завадить дітищу Ахметова маніпулювати цінами і тарифами у своїх інтересах", – сказала Войціцька.

Вікторія Войціцька звернеться до Ради нацбезпеки і оборони з проханням розглянути ситуацію з енергетичною монополією Ахметова. І вимагає негайно звільнити тих членів Антимонопольного комітету, які ухвалили це злочинне рішення.

"Захищати споживача і ринки від зловживання монополізмом мав би Антимонопольний комітет. Але, як бачимо, сьогодні він вкотре зіграв за Ахметова і проти українців. Сьогодні – день ганьби АМКУ. Неможливо побудувати сильну економіку, якщо з неї п’ють кров монополії. А імпотентний АМКУ це кришує. Я не бачу ніякої можливості подальшого функціонування АМКУ у складі, що дозволяє монополістам посилювати своє монопольне становище", – наголосила Войціцька.