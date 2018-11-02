"Монреаль" встановив рекорд НХЛ, закинувши дві шайби поспіль з різницею у дві секунди: відео

У четвер, 1 листопада, були зіграні чергові матчі НХЛ. Серед них особливо виділялася гра, де "Монреаль Канадіенс" приймали "Вашингтон Кепіталз". Останні є чинними володарями Кубка Стенлі. Та сам матч запам’ятався не так результатом, як новим рекордом НХЛ.

Перший період команди зіграли у нічию – на шайбу Котканіємі вже на другій хвилині матчу гості відповіли влучним кидком Еллера невдовзі.

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Другий період розпочався доволі вдало для "Монреаля" – команда за три хвилині закинула дві шайби. Та після цього двічі Овечкін та ще раз Еллер вивели "Вашингтон" уперед.

Зрівняли рахунок "Канадіенс" незадовго до кінця третього періоду – відзначився той же Котканіємі. Матч наближався до кінця за нічийного рахунку, тож на команди мав очікувати екстра-тайм, а за потреби – ще й серія булітів. Та за 22 секунди до кінця гри Домі вивів "Монреаль" вперед. А ще через дві секунди відзначився Арміа. Він влучив у порожні ворота після вкидання шайби.

Відтак тепер дві шайби за дві секунди – новий рекорд НХЛ.

Відео нового рекорду НХЛ