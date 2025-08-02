В Анаконді у штаті Монтана у п'ятницю, 1 серпня, сталася стрілянина в одному з місцевих барів. Внаслідок такого інциденту загинули люди. Правоохоронці і досі розшукують нападника.

Стрілянина сталася близько 10:30 ранку в барі The Owl. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про стрілянину у Монтані?

Внаслідок стрілянини в барі штату Монтана загинули чотири людини, правоохоронці розшукують підозрюваного. Припускають, що ним є 45-річний Майкл Пол Браун, який, за даними власника бару, жив неподалік.

Серед жертв опинилися бармен та троє відвідувачів закладу. За даними місцевої влади, будинок Брауна обшукав спецпідрозділ SWAT. Востаннє підозрюваного бачили в районі Стамп-Таун, на захід від Анаконди.

Зазначається, що понад десяток офіцерів місцевої та державної поліції прибули туди, огородивши територію, пошуки тривають. Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік досі може мати при собі зброю.

До слова, нещодавно у Неваді озброєний чоловік розпочав стрілянину біля найбільшого казино у місті Рино. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще троє осіб отримали поранення. Нападника вдалося затримати.