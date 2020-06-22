Міжнародні рейтингові агентства вірять в майбутнє зростання української економіки, а також відзначають позитиви у стабільних компаній.

Друга декада червня виявилася сприятливою для України в плані її сприйняття з боку міжнародних рейтингових агентств, передає Кореспондент.

Зокрема, Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило кредитний рейтинг України з рівня Саа1 до B3. Прогноз по рейтингу – "стабільний". Це означає, що подальшого підвищення наразі не планується, але і падіння не варто очікувати.

Новий кредит за програмою МВФ дав Україні можливість отримати цей кредитний рейтинг. А нова програма МВФ розблокує додаткову фінансову допомогу від Світового банку і Європейського Союзу, зазначили в Moody's.

Moody's проявили свою увагу до вітчизняних компаній, адже деякі з них, незважаючи на коронакризу, зуміли досить ефективно використовувати системи корпоративного управління і зміни кон'юнктури ринків для власного розвитку. І виразилося така увага в підвищенні корпоративних рейтингів і зміни рейтингів імовірності дефолту.

Зокрема, Moody's підвищило рейтинги ряду українських банків, а також великих національних холдингів, серед яких Ferrexpo і "Метінвест".

До речі, "Метінвест" відзначився ще й в рейтингу Sustainalytics, що є провідним незалежним постачальником досліджень, рейтингів і даних в області екології (Environment Risk Score), соціальної політики (Social Risk Score) і корпоративного управління (Governance Risk Score).

Аналітики Moody's вказали на те, що серед 140 світових металургійних лідерів, яких оцінювало агентство, український холдинг виявився в ТОП-10 кращих за вищевказаними показниками, а позаду залишилися такі великі гіганти, як CHINA STEEL CORP, ArcelorMittal, POSCO і російська SEVERSTAL PJSC. Більш того, за більш ніж 30-річну історію складання рейтингу ESG не мали багато компаній, які отримували такі високі оцінки, вперше увійшовши в систему рейтингування.

Важливо, щоб на такий результат українського виробника більше уваги звертала наша держава. Адже зараз, в період кризи і загальноекономічного спаду, нашій країні потрібні позитивні приклади роботи бізнесу, на які будуть рівнятись й інші компанії. Українським бізнесменам давно пора вивчати success stories не тільки західних або східних, але і вітчизняних холдингів.