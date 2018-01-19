Мораторій на продаж землі гальмує приплив інвестицій в аграрну галузь України, – західні ЗМІ

Cільському господарству України вкрай бракує інвестицій у розвиток. Якби не продовження мораторію на продаж землі, вже у 2018-му можна було б очікувати важливих інвестиційних вливань, у першу чергу, в розбудову зерносховищ та у зведення вагонів для транспортування зерна. На жаль, цього не станеться – принаймні, в поточному році.

Про це пише авторитетний аграрний журнал Top Agrar, статтю якого цитує експерт із міжнародних питань Борис Немировський у публікації для сайту "24".

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Так, журналісти німецького видання впевнені: щойно Україна відкриє ринок землі – вона зможе значно збільшити свій аграрний експорт до ЄС та до всього світу.

Тієї ж думки дотримуються й Міжнародний Валютний фонд разом зі Світовим банком. Перший високо оцінює український земельний кадастр, другий офіційно порекомендував українському уряду скасувати ухвалений мораторій вже у 2018 році, не очікуючи, поки спливе його термін.

Від цього залежать не лише чергові грошові транші, які має надати Україні МВФ, а ще й великі обсяги грошових інвестицій в українську економіку,

– зазначає експерт.

Офіційні підстави для подовження мораторію роз'яснив для європейців інший фаховий часопис – швейцарський Schweizer Bauer, зазначивши, що українські депутативказують на відсутність механізму прозорого продажу земельних наділів, додає Немировський. Окрім того, українські парламентарі побоюються, що лібералізація земельного ринку може стати загрозою для "продовольчої безпеки країни".

Однак, на думку швейцарського журналу із 2001 року, коли і був ухвалений цей мораторій можна було б подбати і про прозорість, і про продовольчу безпеку. Певно, є якісь інші, неназвані підстави робити "тимчасовий" мораторій фактично постійно діючим, припускають журналісти.

"Україна – аграрна держава і навіть без потужних інвестицій, без модернізації свого сільського господарства примудряється експортувати продукти та сировину за кордон – але в цьому році добрі показники виявилися, швидше, справою випадку, аніж здобутком українських промисловців: зрештою, прогноз на 2017 рік виглядав гіршим, ніж згодом виявилися реальні цифри. Добрі прогнози цього року стосуються також і врожаю озимих – до 6,1 млн тон. Тож із такими показниками ні неврожай, ані лібералізація "продовольчій безпеці" не загрожують", – зауважує Schweizer Bauer.

Детальніше читайте у публікації: Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?