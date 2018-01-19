08:20
20 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля
22:37, 19 січня
Вєсті. UA. Наступ Жиріновського на Київ. Водохресні забави політиків
Вєсті.UA
20:36, 19 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Мораторій на продаж землі гальмує приплив інвестицій в аграрну галузь України, – західні ЗМІ

21:56, 19 січня 228 Читать новость на русском
Мораторій на продаж землі в Україні потрібно скасувати вже у 2018 році
Мораторій на продаж землі в Україні потрібно скасувати вже у 2018 році / Фото із соцмереж

Cільському господарству України вкрай бракує інвестицій у розвиток. Якби не продовження мораторію на продаж землі, вже у 2018-му можна було б очікувати важливих інвестиційних вливань, у першу чергу, в розбудову зерносховищ та у зведення вагонів для транспортування зерна. На жаль, цього не станеться – принаймні, в поточному році.

Про це пише авторитетний аграрний журнал Top Agrar, статтю якого цитує експерт із міжнародних питань Борис Немировський у публікації для сайту "24".

Читайте також: Скільки може коштувати гектар землі після скасування мораторію на продаж: названо суму

Так, журналісти німецького видання впевнені: щойно Україна відкриє ринок землі – вона зможе значно збільшити свій аграрний експорт до ЄС та до всього світу.

Тієї ж думки дотримуються й Міжнародний Валютний фонд разом зі Світовим банком. Перший високо оцінює український земельний кадастр, другий офіційно порекомендував українському уряду скасувати ухвалений мораторій вже у 2018 році, не очікуючи, поки спливе його термін.

Від цього залежать не лише чергові грошові транші, які має надати Україні МВФ, а ще й великі обсяги грошових інвестицій в українську економіку,
– зазначає експерт.

Офіційні підстави для подовження мораторію роз'яснив для європейців інший фаховий часопис – швейцарський Schweizer Bauer, зазначивши, що українські депутативказують на відсутність механізму прозорого продажу земельних наділів, додає Немировський. Окрім того, українські парламентарі побоюються, що лібералізація земельного ринку може стати загрозою для "продовольчої безпеки країни".

Однак, на думку швейцарського журналу із 2001 року, коли і був ухвалений цей мораторій можна було б подбати і про прозорість, і про продовольчу безпеку. Певно, є якісь інші, неназвані підстави робити "тимчасовий" мораторій фактично постійно діючим, припускають журналісти.

"Україна – аграрна держава і навіть без потужних інвестицій, без модернізації свого сільського господарства примудряється експортувати продукти та сировину за кордон – але в цьому році добрі показники виявилися, швидше, справою випадку, аніж здобутком українських промисловців: зрештою, прогноз на 2017 рік виглядав гіршим, ніж згодом виявилися реальні цифри. Добрі прогнози цього року стосуються також і врожаю озимих – до 6,1 млн тон. Тож із такими показниками ні неврожай, ані лібералізація "продовольчій безпеці" не загрожують", – зауважує Schweizer Bauer.

Детальніше читайте у публікації: Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?

Теги: Новини України ринок землі Сільське господарство ЗМІ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 19 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": сейчас Луганском распространяется новость, что переворота на самом деле не было
Ольга Черненко 2
Головні новини 19 січня: стрілянина в Одесі, негода в Україні та святкування Водохреще
19 січня, 22:25 Головні новини 19 січня: стрілянина в Одесі, негода в Україні та святкування Водохреще
450
Ніхто не має право критикувати українських воїнів!
19 січня, 22:01 Ніхто не має право критикувати українських воїнів!
Володимир Шередега 1251
Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
19 січня, 19:01 Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
Борис Немировський 514
Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
19 січня, 18:00 Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
Сергій Лещенко 1060
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Назвали дату відновлення мобільного зв’язку з окупованим Донбасом
 17 січня , 19:58
У Маріуполі море вкрилося кригою: фото
 19 січня , 15:57
Експерт розповів про першочергове завдання нового голови НБУ
 сьогодні , 08:01
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук