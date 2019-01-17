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      Мораторій на продаж землі не діяв 17 днів: нардепи не захотіли його скасовувати

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      Верховна Рада не скасувала мораторій на продаж землі
      Верховна Рада не скасувала мораторій на продаж землі / Getty images

      Депутати Верховної Ради не захотіли скасовувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні.

      Під час ранкового пленарного засідання 17 січня нардепи розглядали одразу дві постанови про скасування мораторію, проте жодна з них не набрала необхідної кількості голосів.

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      За постанову №9355-П авторства нардепа від "БПП" Олексія Мушака проголосував 81 нардеп із необхідних 226.

      Постанова №9355-П1, автором якої був Віктор Пинзеник, набрала лише 65 голосів.

      Верховна Рада голосування мораторій на продаж землі
      Рада розблокувала мораторій на продаж землі в Україні/Facebook//Ярослав Железняк

      Після розгляду цих постанов більше немає жодних юридичних обмежень, аби спікер та президент підписали законопроект про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, за який Рада проголосувала наприкінці грудня 2018-го.

      Таким чином мораторій на продаж землі в Україні фактично не діяв з 1 до 17 січня.

      Попередній мораторій, за який нардепи проголосували у грудні 2017-го, діяв до 1 січня 2019-го.

      Рада підтримала продовження мораторію на продаж землі в Україні 20 грудня 2018. Тоді "за" проголосував 231 нардеп.

      Але одразу після цього голосування у парламенті була зареєстрована постанова про скасування результатів цього голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.

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      Продовжений мораторій не міг вступити в силу, поки у Раді не розглянули постанови, що стосувались його скасування.

      Після новорічно-різдвяних свят нардепи вперше зібрались на пленарне засідання лише 15 січня і лише 17 січня змогли проголосувати за постанови, що стосувались мораторію на продаж землі в Україні.

      Впродовж цього часу нардеп Олексій Мушак у своєму Facebook публікував дописи в іронічному стилі про те, що непродовження мораторію на продаж землі не має жодних фатальних наслідків.

      У цей час вільно тривали аукціони з продажу прав на оренду землі.

      Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.

      Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу такої землі.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Оренда землі Законодавство Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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