Мораторій на продаж землі оскаржили в Конституційному суді

Конституційне подання від імені 69 народних депутатів України про скасування заборони на продаж землі зареєстрували в Конституційному суді України 6 вересня.

Про це народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак написав на своїй сторінці у Facebook.

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Щойно від імені 69 народних депутатів та 7 млн. землевласників зробив подання до Конституційного суду. Вимога проста – скасувати архаїчний земельний мораторій. Українці нарешті повинні отримати майнову свободу та повагу до своєї власності,

– заявив народний обранець.

Мушак повідомив, що це вже друга спроба нардепів. 14 лютого 2018 року КСУ відмовив у відкритті провадження після схожого подання. Однак Мушак наголосив, що тепер у депутатів значно більше шансів.

"За нами рішення ЄСПЛ, яке визнало мораторій порушенням прав людини. За нами зміна суспільної думки та відсутність загального "адабрямсу". За нами новий досвід та збільшення кількості прихильників як в парламенті так і в суспільстві. Подання підтримали 69 нардепів, 12 з яких представляють аграрний комітет, що також переломний момент", – додав депутат.

Що таке земельний мораторій?Мораторій (заборону) на продаж землі уперше ввели у 2002 році терміном на п'ять років. Його розглядали як тимчасовий захід, обумовлений тодішнім хаосом на ринку землі. Відтоді мораторій декілька разів продовжували, останнього разу – до 1 січня 2019 року. Доцільність скасування мораторію і відкриття ринку землі вже тривалий час викликає жваві обговорення в суспільстві.