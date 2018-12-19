Мораторій на землю: коли нардепи скасують 17-річну заборону продажу паїв

В Україні вже 17 років діє мораторій на продаж паїв сільськогосподарського призначення. За цей час понад мільйон власників уже померли так і не дочекавшись можливості вільно розпоряджатись власним майном.

Натомість Верховна Рада з року в рік продовжує дію мораторію.

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Усе тому, що за цей час Кабінет міністрів так і не врегулював ринок землі, який міг би залучити нові інвестиції в Україну. За даними соціологів, понад 70% українців не готові продавати свої землі, і лише 13% хочуть, аби влада відкрила ринок.

Наразі Верховна Рада має намір вкотре продовжити мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, який діє в Україні вже 17 років. За підрахунками Світового банку, якщо мораторій скасують, то українські землі подорожчають утричі. Зараз один гектар землі коштує тисячу-півтори доларів, натомість після відкриття ринку його ціна зросте до трьох тисяч доларів.



Після скасування мораторію українські землі подорожчають утричі

Цьогоріч дискусія буде ще більш запекла, адже, окрім основного законопроекту, нардепи зареєстрували ще 15 альтернативних. Відрізняються вони лише строком дії мораторію. Наприклад, позафракційний нардеп Юрій Левченко пропонує назавжди заборонити продаж сільськогосподарських земель. А депутат від БПП Григорій Шверк вирішив пожартувати та зареєстрував пропозицію продовжити мораторій до 22 квітня.

Бо це ж день народження Володимира Ілліча Леніна. На моє глибоке переконання, всі люди, які голосують за продовження мораторію – це вірні послідовники саме комуністичної ідеології. Бо лише комуністична ідеологія забороняє людям продавати те, чим вони володіють,

– сказав Григорій Шверк.

Також Григорій додав, що не всі його колеги по фракції підтримують ідею скасування мораторію. Найбільші прихильники заборони на землю – "Радикальна партія" та "Батьківщина". Але в парламенті щоразу більшає депутатів, які хочуть відкрити вільний продаж землі.



Верховна Рада гальмує процес скасування заборони на продаж землі

Найбільше справу гальмує саме Кабмін, адже уряд має внести до парламенту законопроект про "Обіг земель сільськогосподарського призначення", аби встановити правила майбутнього ринку та врешті скасувати мораторій. Уряд з експертами намагалися створити проект закону, вони пропонували різні варіанти відкриття ринку землі. Здебільшого чиновники виступають проти продажу її іноземцям.

Найімовірніше, що 20 грудня нардепи продовжать дію мораторію. А через президентські та парламентські вибори це питання не врегулюють і наступного року. Тож поки Україна залишається на рівні з Венесуелою, КНДР та Кубою, які взагалі не мають ринку землі.