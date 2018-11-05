Мораєс негативно висловився про гравців "Динамо", які не потиснули йому руку

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс прокоментував рішення деяких гравців "Динамо" не потиснути йому руку.

Спочатку всі гравці киян відмовлялися тиснути руку бразильцю, тоді як в минулий уїк-енд цього не зробили лише голкіпер Денис Бойко і півзахисник Віталій Буяльський.

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Один або два гравці "Динамо" хотіли щось показати фанатам, але вони перестаралися. Це не виглядало природно. Вони повинні старатися заради результатів команди і показувати себе на футбольному полі в інший спосіб, а не займатися таким лайном,

– сказав Мораєс у ефірі "Великого футболу".

Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Динамо" (2:1) в Харкові і збільшив відрив від киян до 8 очок.

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