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      Мораєс негативно висловився про гравців "Динамо", які не потиснули йому руку

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      Жуніор Мораєс
      Жуніор Мораєс / ФК "Шахтар"

      Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс прокоментував рішення деяких гравців "Динамо" не потиснути йому руку.

      Спочатку всі гравці киян відмовлялися тиснути руку бразильцю, тоді як в минулий уїк-енд цього не зробили лише голкіпер Денис Бойко і півзахисник Віталій Буяльський.

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      Один або два гравці "Динамо" хотіли щось показати фанатам, але вони перестаралися. Це не виглядало природно. Вони повинні старатися заради результатів команди і показувати себе на футбольному полі в інший спосіб, а не займатися таким лайном,
      – сказав Мораєс у ефірі "Великого футболу".

      Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Динамо" (2:1) в Харкові і збільшив відрив від киян до 8 очок.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Динамо Спорт УПЛ Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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