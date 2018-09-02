Море чи двері: мережу підкорює нова оптична ілюзія

Користувачі соціальних мереж "зависли" на черговій візуальній ілюзії. Цього разу інтернет-юзерам слід визначити, що зображене на неоднозначному фото: море чи двері.

У Twitter користувачка з ніком becky поширила зображення і запитала "Це двері чи пляж?"

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Пізніше вона запустила голосування і більшість людей, що взяли в ньому участь, відповіли, що бачать на зображенні двері.

Is this a door or a beach??? Hahahaha pic.twitter.com/f4DZ7MZzGy — ????? (@rebeccareilly__) 24 серпня 2018 р.

Через деякий час becky опублікувала той самий знімок у дещо збільшеному розмірі і на ньому вже чітко видно пляж і людей у морі.

Щоправда, деякі користувачі звинуватили її у використанні фотошопу.

Раніше бум у мережі викликала звукова головоломка. Користувачі сперечались, яке насправді слово вимовляє робот: "Єнні" чи "Лорел".