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Море чи двері: мережу підкорює нова оптична ілюзія

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Двері чи море: в мережі сперечаються через чергову оптичну ілюзію
Двері чи море: в мережі сперечаються через чергову оптичну ілюзію / Фото ілюстративне/odessa.net.ua

Користувачі соціальних мереж "зависли" на черговій візуальній ілюзії. Цього разу інтернет-юзерам слід визначити, що зображене на неоднозначному фото: море чи двері.

У Twitter користувачка з ніком becky поширила зображення і запитала "Це двері чи пляж?"

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Пізніше вона запустила голосування і більшість людей, що взяли в ньому участь, відповіли, що бачать на зображенні двері.

Через деякий час becky опублікувала той самий знімок у дещо збільшеному розмірі і на ньому вже чітко видно пляж і людей у морі.

Щоправда, деякі користувачі звинуватили її у використанні фотошопу.

Раніше бум у мережі викликала звукова головоломка. Користувачі сперечались, яке насправді слово вимовляє робот: "Єнні" чи "Лорел".

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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