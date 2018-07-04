Море пива, Олег Винник і колапс в метро: як відірватися на повну на Atlas Weekend і вижити

У Києві стартував вже четвертий за рахунком Atlas Weekend. Цього літа фестиваль триватиме з 3 по 8 липня традиційно на ВДНГ. Щороку фестиваль впевнено збільшує свої масштаби і зараз повноцінно і виправдано претендує на звання не тільки найбільшого фестивалю в Україні, а й у Східній Європі. Понад 200 артистів, відомі на увесь світ хедлайнери та безліч розваг, смачної їжі та пива.

Перший день Atlas Weekend вже другий рік поспіль – безкоштовний. Тож на ВДНГ зібралися всі – і справжні ідеологічні фестивальники, і школярі, і пенсіонери, і, звичайно ж, справжні "молоді вовчиці". Зрозуміло, фанати і фанатки Олега Винника заполонили територію фестивалю. Неозброєним оком помітно, що людей зібралося значно більше, ніж минулоріч на Вєрку Сердючку. Хоча тоді теж співати у весь голос "Чіта-дріта" збігся ледь не увесь Київ. Тепер замість веселих пісень – ліричні балади про "Ніно", ангельські крила та полон любові.

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Олег Винник на Atlas Weekend 2018

На ВДНГ помістилося понад 150 тисяч людей! А територія біля головної сцени перетворилася на справжнісіньке людське море. Перейти від однієї сцени до іншої – справжній марафон з перешкодами. Точніше з людьми. Бо вони повсюди. Здається, Atlas Weekend стає тісно на звичній території.

З однозначних плюсів – безготівковий розрахунок. Займає менше часу, не потрібно шукати решту і головне – все працює. Хто пам'ятає, у минулі роки із зв'язком були проблеми. Тепер все налагодили і відвідувачі у чергах до фудкортів стоять значно менше. Загалом інфраструктуру на фестивалі за рік підтягнули – туалетів вистачає, їжа на кожному кроці. І звичайно ж ріки пива. Цікаво, запасу на усі дні фестивалю вистачить?

Atlas Weekend 2018

Фудкори на Atlas Weekend 2018

А от виїхати з ВДНГ стало справжнім випробуванням. Ранкова тиснява по понеділках здається раєм порівняно з тим, що відбувалося після феєричного виступу Олега Винника.

І хоч роботу підземки продовжили на годину – усім доїхати додому громадським транспортом так і не вдалося. Підземний перехід від ВДНГ до станції Виставковий центр став у заторі, люди відчайдушно перебігали дорогу, а водії авто злісно сигналили, проте на них ніхто не звертався уваги. Працівники метрополітену намагалися хоч якось керувати цим некерованим натовпом, запускали фестивальників в підземку "партіями", щоб на самій платформі не сталося тисняви, звичайно ж. Та і це давалося складно.

Після Atlas Weekend у метро сталася серйозна тиснява

Оскаженілі (все ж в хорошому сенсі цього слова) відвідувачі Atlas Weekend проривалися через єдині, періодично відчинені двері. Штовханина, пісні у весь голос і телефони в руках – бо усе ж треба зняти на відео, не щодня такий колапс можна побачити. Проте, в закритому просторі у кількох дівчат сталася паніка, бо дійсно затиснули добряче. Після входу у саму підземку як мінімум з трьома перешкодами – ще одне супер-завдання. Це потрапити на саму платформу. Хтось смеренно чекав чергу до турнікетів, а хтось з іншої боку, де турнікети на вихід з метро, їх просто перестрибував. Охоронці вже і не звертали уваги на "зайців". Це про підземку.

Зовсім інша історія – викликати до ВДНГ таксі. Водії просто оскаженіли від кількості пасажирів, ставили захмарні тарифи. Після закриття метро виїхати з Виставкового центру стало фактично неможливо. Багато людей лишилися слухати музику на нічних сценах, хтось пішов пішки. Але головне, що засмучених чи злих серед них не було. Проблеми з логістикою більше сприймалися як незабутні пригоди, ніж суттєвий недолік. День вільної української музики однозначно лишив позитивні емоції, приправлені перчинкою.

Усі фото: прес-служба Atlas Weekend