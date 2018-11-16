Море в Миколаєві забруднили стічні води з каналізації: відео

У Миколаєві акваторію морського порту забруднили води зі стічного міського колектора. Причиною стало тривале скидання забруднюючих речовин із цього колектора.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України.

"Співробітники відділу екологічної безпеки Миколаївської філії ДП "АМПУ" зафіксували забруднення акваторії порту в районі нульового причалу. Джерелом забруднення, за попередніми даними, став міський стічний колектор", – мовиться в повідомленні.

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Візуальний моніторинг екологічного стану акваторії та території морського порту свідчить про те, що забруднення виникло внаслідок тривалого скиду забруднюючих речовин з міського стічного колектора.

Про забруднення сповістили до Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Також зв’язалися з міською адміністрацією для подальшого вирішення проблеми.

У Миколаєві стічні води з колектора забруднили море: дивіться відео