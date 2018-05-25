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Морган Фрімен відповів на гострі звинувачення в домаганнях: деталі

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Морган Фрімен відповів на звинувачення
Морган Фрімен відповів на звинувачення

Секс-скандали охопили Голлівуд. В епіцентр резонансних новин потрапив і відомий актор Морган Фрімен: 8 жінок звинуватили 80-річного чоловіка в сексуальних домаганнях.

За інформацією CNN, акторки, які працювали з Морганом Фріменом, поскаржились на поведінку знаменитості. Жінки стверджували, що він обговорював їх апетитні форми та схиляв до інтимних стосунків.

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Одна із жертв домагання навіть зізналась, що під час зйомок фільму "Красиво піти" актор Морган Фрімен доторкався до неї та відверто залицявся. На це відреагував колега по кінострічці Алан Аркін, який зупинив зірку.

Жінки часто одягали на знімальний майданчик максимально скромне вбрання, яке прикривало їхню фігуру. Особливо акторки вдавались до цього, коли знали, що ділитимуть одне приміщення з Морганом Фріменом.

Він коментував наші фігури. Якщо ми знали, що він буде на зйомках, в цей день одягали речі, які максимально прикривали тіло,
– розповіли жертви домагання.

Заяви жінок підтвердили й інші члени знімального процесу. Зокрема, під час роботи над фільмом "Ілюзія обману" актори бачили, що Морган Фрімен хотів зробити масаж асистентці продюсера. Дівчина відскочила від актора та миттєво покинула приміщення. 

"Одного разу я бачив, як Морган підійшов до асистентки і почав масажувати її плече. Вона почервоніла і вирвалася з його рук. Було дуже незручно", – підтвердив звинувачення актор фільму "Ілюзія обману".

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На гострі звинувачення відреагував 80-річний Морган Фрімен. Актор вибачився, якщо когось образив своєю поведінкою та запевнив, що ніколи не хотів заподіяти зла іншим. 

Всі, хто знають мене або працювали зі мною, впевнені, що я не той, хто навмисно образив би чи змушував ніяковіти інших, 
– зазначив Морган Фрімен. 

Відомо, що жертви сексуальних домагань не звертались до правоохоронців, однак на весь світ розповіли свої історії. 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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