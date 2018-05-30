Морган Фрімен вимагає вибачень від CNN за публікацію статті про сексуальні домагання
Американський актор Морган Фрімен звернувся до телеканалу CNN із вимогою вибачитися за статтю, в якій повідомлялась інформація про сексуальні домагання зі сторони актора.
Інформацію повідомив адвокат актора Роберт Шварц, передає Hollywood Reporter.
Читайте також: Морган Фрімен відповів на гострі звинувачення в домаганнях: деталі
Морган Фрімен
Він зазначив, що матеріали телеканалу про Моргана Фрімена є результатом "злого умислу" та "не витримують жодної критики".
Адвокат Фрімена передав лист із вимогами главі CNN.
Нагадаємо, відразу вісім жінок звинуватили знаменитого американського кіноактора Моргана Фрімена в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці. Ще вісім осіб підтвердили, що стали свідками такої поведінки актора. Також актора звинувачують у секс-зв'язку з внучкою.