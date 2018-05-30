Морган Фрімен вимагає вибачень від CNN за публікацію статті про сексуальні домагання

Американський актор Морган Фрімен звернувся до телеканалу CNN із вимогою вибачитися за статтю, в якій повідомлялась інформація про сексуальні домагання зі сторони актора.

Інформацію повідомив адвокат актора Роберт Шварц, передає Hollywood Reporter.

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Морган Фрімен

Він зазначив, що матеріали телеканалу про Моргана Фрімена є результатом "злого умислу" та "не витримують жодної критики".

Адвокат Фрімена передав лист із вимогами главі CNN.

Нагадаємо, відразу вісім жінок звинуватили знаменитого американського кіноактора Моргана Фрімена в сексуальних домаганнях і неналежній поведінці. Ще вісім осіб підтвердили, що стали свідками такої поведінки актора. Також актора звинувачують у секс-зв'язку з внучкою.