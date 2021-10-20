Морги Харківщини працюють у посиленому режимі: надто багато померлих від COVID-19

У Харкові роботу моргів перевели в посилений режим. Через стрімке збільшення кількості померлих від коронавірусу значно зросло навантаження на ці установи.

Слід зазначити, що зростання навантаження відчуває вся система охорони здоров'я. Про це 20 жовтня розповів замісник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

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Помирають навіть вдома

Посадовець сказав, що в регіоні щодня помирають від COVID-19 досить багато людей. Мовиться не лише про пацієнтів лікарень, а й тих, хто лікувався вдома.

Про це вкотре заговорили, оскільки популярний педіатр із Харкова Євгеній Комаровський записав відеозвернення, де заявив, що в моргах закінчуються місця. Він закликав усіх глядачів вакцинуватися, щоб перебіг хвороби був легшим.

За даними МОЗ, протягом доби 19 жовтня на Харківщині померли 32 особи з підтвердженим коронавірусом. Загалом від початку пандемії там було 4 399 летальних випадків.

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12 жовтня набуло розголосу відео, яке зняли в Богодухівській лікарні. На записі було кілька тіл, які завернули в поліетилен і просто знесли в підвал.

Згодом в ОДА заявили, що померлі там просто чекали транспортування. Тому працівники "дотрималися рекомендацій МОЗ".