У морі на Одещині пронісся величезний смерч: відео

Біля узбережжя міста Чорноморськ, що в Одеській області, пронісся потужний смерч. Візуально він фактично злився з хмарами у небі, що лише додавало ситуації епічності.

Смерч утворився прямо в Чорному морі, достатньо далеко від берега. Очевидці поділилися відповідними кадрами у соцмережах.

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Неподалік від величезного вихору на відео видно корабель. Втім, схоже, що ніяких руйнувань атмосферне явище йому не завдало.

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Джерело: Одеська міська рада