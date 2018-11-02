Мороз до -14: синоптик розповів, коли почнеться холодна погода у листопаді

У листопаді українцям варто очікувати серйозних температурних гойдалок. На початку місяця буде відносно тепло, проте в 20-х числах почнеться суттєве похолодання та вдарять морози.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише "Апостроф".

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З 1 по 7 листопада очікується плюсова температура. Денні показники досягатимуть 10-12 градусів вище нуля, а нічні 5-7 градусів. Із 7 по 9 листопада очікуються мінусові температури, але "мінус" буде невеликий: 1-3 градуси. З 9 по 20 листопада чотири рази стовпчик термометра перетинатиме позначку 0 градусів – 4 дні буде плюсова температура, 4 дні триматиметься "мінус", а потім знову "плюс". Але різниця температур буде невеликою: від 1-3 морозу до 2-4 тепла,

– розповів синоптик.

Водночас, за словами Горбаня, суттєве похолодання настане із 22 листопада і протримається кілька днів – приблизно до 27 числа.

"9-14 морозу вночі, а останні 3 дні листопада знову буде плюсова температура", – додав він.

Синоптик пояснив, що листопадова погода взагалі відрізняється своєю мінливістю.

"Переходи від тепла до холоду і назад досить часті, ось чому нерідко в листопаді на один і той самий день припадають іноді суперечливі прикмети", – пояснив Горбань.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр спрогнозував, що погода в останній місяць осені в Україні буде прохолодною, проте не надто дощовою. Синоптики прогнозують, що у листопаді середня місячна температура повітря сягне +1+7 градусів тепла, тож сильних і довгих морозів очікувати не варто.