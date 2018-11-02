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      Мороз до -14: синоптик розповів, коли почнеться холодна погода у листопаді

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      Синоптик розповів, коли у листопаді вдарять морози
      Синоптик розповів, коли у листопаді вдарять морози / Фото з відкритих джерел

      У листопаді українцям варто очікувати серйозних температурних гойдалок. На початку місяця буде відносно тепло, проте в 20-х числах почнеться суттєве похолодання та вдарять морози.

      Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише "Апостроф".

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      З 1 по 7 листопада очікується плюсова температура. Денні показники досягатимуть 10-12 градусів вище нуля, а нічні 5-7 градусів. Із 7 по 9 листопада очікуються мінусові температури, але "мінус" буде невеликий: 1-3 градуси. З 9 по 20 листопада чотири рази стовпчик термометра перетинатиме позначку 0 градусів – 4 дні буде плюсова температура, 4 дні триматиметься "мінус", а потім знову "плюс". Але різниця температур буде невеликою: від 1-3 морозу до 2-4 тепла,
      – розповів синоптик.

      Водночас, за словами Горбаня, суттєве похолодання настане із 22 листопада і протримається кілька днів – приблизно до 27 числа.

      "9-14 морозу вночі, а останні 3 дні листопада знову буде плюсова температура", – додав він.

      via GIPHY

      Синоптик пояснив, що листопадова погода взагалі відрізняється своєю мінливістю.

      "Переходи від тепла до холоду і назад досить часті, ось чому нерідко в листопаді на один і той самий день припадають іноді суперечливі прикмети", – пояснив Горбань.

      Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр спрогнозував, що погода в останній місяць осені в Україні буде прохолодною, проте не надто дощовою. Синоптики прогнозують, що у листопаді середня місячна температура повітря сягне +1+7 градусів тепла, тож сильних і довгих морозів очікувати не варто.

      Теги: Новини України Новини політики Погода Люті морози
      Джерело: 24 Канал
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