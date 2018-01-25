Мороз до -56: звірі миттєво замерзли від аномального холоду у Казахстані, є відео

У Казахстані лютують надзвичайно сильні морози – стовпчики термометрів зафіксували -56 градусів нижче нуля. Від негоди потерпають як домашні, так і дикі звірі.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на місцевих мешканців Казахстану.

Жителі країни знаходять закрижанілі трупи тварин, які миттєво померли від сильних морозів. Зокрема, біля Астани люди знайшли труп собаки, який загруз у снігу.

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А труп зайця знайшли вмерзлим у паркан, який, вочевидь, він хотів перестрибнути.

Заяць заживо замерз в Астані – відео

В Астані через сильні морози насмерть замерз кіт – відео

Окрім того, у мережі пишуть, що замерзло озеро Іссик-Куль у Киргизстані. Втім, користувачі Кирнета не здивовані таким явищем, вони повідомляють, що взимку замерзають "цілі затоки" Іссик-Куля, а відбувається це через прісну воду у річках.