Мороз до -56: звірі миттєво замерзли від аномального холоду у Казахстані, є відео
У Казахстані лютують надзвичайно сильні морози – стовпчики термометрів зафіксували -56 градусів нижче нуля. Від негоди потерпають як домашні, так і дикі звірі.
Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на місцевих мешканців Казахстану.
Жителі країни знаходять закрижанілі трупи тварин, які миттєво померли від сильних морозів. Зокрема, біля Астани люди знайшли труп собаки, який загруз у снігу.
Читайте також: Потужний сніговий буран в Астані відриває людей від землі: фото і відео
А труп зайця знайшли вмерзлим у паркан, який, вочевидь, він хотів перестрибнути.
Заяць заживо замерз в Астані – відео
В Астані через сильні морози насмерть замерз кіт – відео
Окрім того, у мережі пишуть, що замерзло озеро Іссик-Куль у Киргизстані. Втім, користувачі Кирнета не здивовані таким явищем, вони повідомляють, що взимку замерзають "цілі затоки" Іссик-Куля, а відбувається це через прісну воду у річках.