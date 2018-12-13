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      Морозюк заявив, що "Динамо" вийде на гру з "Яблонцем" зі спортивною злістю через слова тренера

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      Микола Морозюк
      Микола Морозюк / SPORTARENA.com

      Захисник "Динамо" Микола Морозюк розповів про настрій у команді перед останнім матчем року проти чеського "Яблонця".

      Футболіст заявив, що команді морально дещо важко, адже це остання гра у першій частині сезону, і завдання виходу із групи вже виконане.

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      "Залишилося зробити останній крок та довести, що ми сильніші за "Яблонець". Чули, що їхній головний тренер говорив гучні слова, тому спортивна злість буде присутня", – сказав Морозюк в інтерв'ю клубному сайту.

      Окрім того гравець відзначив, що поки в нього немає відпускного настрою.

      "У мене особисто немає, та й бачу, що й всі інші хлопці серйозно налаштовані на цей поєдинок. Сподіваюся, на НСК "Олімпійський" збереться багато глядачів, хочеться, щоб уболівальники нас підтримали", – сказав Микола.

      Нагадаємо, матч на "Олімпійському" почнеться о 19:55. Вхід на стадіон відкриють за дві години до стартового свистка арбітра, о 18:00.

      Теги: Спорт Динамо Ліга Європи Футбол
      Джерело: 24 Канал
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