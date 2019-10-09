Морська баталія у Тихому океані: вражаючі факти про битву за Мідвей між США та Японією

Битва за Мідвей була однією з вирішальних битв Другої світової війни, яка визначила її подальший курс і розподіл територій у Тихому океані. Цю сутичку і до сьогодні вважають найвизначнішою морською баталією сучасності.

Від початку війни Японія була доволі успішною в здійсненні своїх операцій. Численні сутички з американським флотом та авіацією часто були виграшними для імперської армії. Тож після підступного нападу на американські військово-морську та повітряну бази в Перл-Гарборі, упевненість японців у власних силах зросла в рази.

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Адмірал Об’єднаного флоту Ісороку Ямамото невдовзі сформулював наступний стратегічний план розгрому залишків американської морської техніки в Тихому океані. Насамперед потрібно було знищити авіаносців Військово-морських сил США.

Який хитрий план мала Японія?

Для здійснення свого плану Ямамото обрав атол Мідвей, який розташований на півдорозі між Японією та штатом Каліфорнія, тож це був дуже виграшний пункт у стратегічному плані ведення війни. Захоплення атолу та навколишніх островів планували на червень 1942 року.



Атол Мідвей

Адмірал розраховував свої сили для битви, відповідно до інформації розвідки, яка, як виявилося згодом, була аж занадто оптимістичною. Імперська армія була впевнена, що в Тихому океані їх можуть зустріти лише два авіаносці США – "Ентерпрайз" та "Хорнет".

Під час попередніх сутичок ще два авіаносці були знешкоджені – "Лексінгтон" затонув, а "Йорктаун" був серйозно пошкоджений за місяць до цього у битві в Кораловому морі. Окрім того, Ямамото вірив, що ВМС США морально пригнічені у зв’язку з невдачами, які супроводжували їх упродовж останніх шести місяців.

США зламали код Японії і дізналися про плани

Здавалося б, черговий план Японської Імперії мав усі шанси на успіх, проте під час його підготовки США також не гаяли часу. Ще в травні того ж року криптоаналітики тихоокеанського флоту США зламали японський код, тож були обізнані щодо всіх стратегічних планів імперії.

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Сили і справді були нерівними, японський склад техніки ледь не вдвічі перевищував доступний резерв США. Але ВМС зробили, здавалося б, неможливе. Авіаносець "Йорктаун", який японці вважали затонулим, і справді був пошкоджений. Для його відновлення, за прогнозами, було потрібно 90 днів, проте військові впоралися із завданням всього за 72 години, додавши таким чином ще одну потужну одиницю на лінію оборони.



Авіаносець "Йорктаун"

Таким чином американська армія мала всього на один авіаносець менше від японської. Але враховуючи, що головнокомандувач ВМС США Честер Німіц знав розташування японського флоту та всі плани противника, сили обох сторін вважали рівними.

Битва за Мідвей

Японці розпочали здійснення свого плану 3 червня 1942 вторгненням на Алеутські острови. За їхніми розрахунками, американське військо мало відправитися туди, щоб відвойовувати території. Однак, військово-морські сили США, які добре знали чого хоче Ямамото, зайняли оборонні позиції на захід від атолу Мідвей, на території, яка була вільна від японських розвідників.

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Першого удару того ж дня завдали американці. Дев’ять бомбардувальників В-17 здійснили атаку на транспортні судна Імператорського флоту. Як виявилося пізніше, жодна з бомб не влучила у ціль.

Вранці наступного дня японська авіація у складі 108 одиниць техніки, серед яких були винищувачі, торпедоносці та бомбардувальники, завдали бомбового удару та серйозно пошкодили споруди на базі Мідвей. Чергова група бомбардувальників ВМС США мала завдати удару по японських авіаносцях, але ворожа армія змогла відбити цю атаку та знищити майже всю групу.



Літаки, які були задяні в битві за Мідвей

Допоки японська авіація перегруповувалася, американці завдали наступного удару по авіаносцях, які були в доволі вразливому стані. Військові саме закінчували заправляти техніку, а торпеди та бомби були безпосередньо на судні, а не на складі боєприпасів.

США за 6 хвилин потопили три японські авіаносці

Від 10:22 хвилини ранку авіації США вдалося за шість хвилин атакувати та врешті потопити три японські авіаносці. Японська авіація, яка розташовувалася на останньому вцілілому авіаносці "Хірю", завдала контрудару. Завдяки випуску двох торпед вони змогли практично знешкодити американський "Йорктаун", його двигуни зупинилися.



Японці знешкодили американський "Йорктаун"

Японці почали готуватися до атаки проти останнього, як вони вважали, авіаносця США. Проте американська розвідка вже встигла за цей час визначити місце розташування ще одного авіаносця японців і о 17-й годині американці зуміли влучно поцілити в нього чотирма бомбами. Вибухи спричинили сильні пожежі і вже наступного дня японцям довелося його потопити.

За 5 днів битви японцям довелося відступити

Після настання темряви сторони почали планувати продовження бою. Щоб не наткнутися на нічну сутичку з японцями, адмірал Флетчер розпорядився перевести сили на схід, проте вже вранці повернувся, щоб мати можливість прикрити Мідвей. 6 червня японський флот почав відходити на захід.



Битва за Мідвей стала однією з вирішальних у Другій світовій війні

Під час битви, яка тривала 5 днів, Японія втратила чотири із шести наявних важких авіаносців, тоді як американцям вдалося відбутися потопленням лише одного. Людські втрати також були неспівмірними: з японської сторони кількість загиблих сягала 2500 чоловік, у американців 307.

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Тож після невдалої баталії розширення Японської імперії на Тихому океані зупинилося. Ямамото був змушений відступити, а Японія до кінця війни була позбавлена ініціативних стратегій і їй довелося перейти до оборонних дій.